Lookman-Inter, c’è il rischio di una lunga attesa! Cosa evitare – Sky

Ademola Lookman è il mister X su cui si sta concentrando l’attenzione prevalente dell’Inter per rinforzare il suo reparto offensivo. La trattativa con l’Atalanta non sarà per nulla semplice, ma i nerazzurri intendono provarci seriamente.

IL PUNTO – Ademola Lookman rappresenterebbe l’innesto più importante di un mercato che l’Inter ha impostato in maniera diametralmente diversa rispetto alle scorse stagioni. Con oltre 60 milioni di euro già investiti – per calciatori che non partono con i crismi della titolarità – la società nerazzurra ha dimostrato di poter intervenire pesantemente sul mercato senza la necessità di dover prima ricorrere alle uscite. Non solo: dopo aver effettuato tali mosse, l’Inter ritiene di essere nelle condizioni di affondare il colpo per un calciatore costoso – come il nigeriano – nuovamente senza una previa cessione in attacco o in un altro reparto.

Lookman, per l’arrivo all’Inter ci sarà una difficoltà! Lo scenario

L’OSTACOLO – Di fronte l’Inter avrà una società solida, forte, priva di alcuna necessità di vendere i propri pezzi pregiati in questa finestra estiva di mercato. Con la forbice che divide domanda e offerta – al momento pari a 10 milioni di euro – vi sono dunque tutti i presupposti per una trattativa lunga ed estenuante per i nerazzurri. A confermarlo è il giornalista di Massimiliano Nebuloni, espressosi in questi termini a Sky Sport: «Quella legata ad Ademola Lookman sarà una telenovela che animerà le prossime giornate di calciomercato. A meno che non arrivi qualcuno di un altro Campionato, avente una disponibilità diversa, che decida di portarselo via».