Lookman, Inter pronta al rilancio! 2 novità per provare a chiudere – TS

Ademola Lookman rappresenta indubbiamente la priorità del mercato dell’Inter. Per riuscire ad arrivare al nigeriano, il Club nerazzurro sta studiando una nuova proposta. I dettagli.

IL PUNTO – Ademola Lookman è il calciatore su cui si sta concentrando in maniera prevalente l’attenzione dell’Inter in materia di mercato. Il giocatore dell’Atalanta viene visto come l’innesto ideale per dare concretezza al 3-4-2-1 che ha in mente il tecnico Cristian Chivu, stante la possibilità di inserirlo sulla trequarti alle spalle del finalizzatore Lautaro Martinez. Affinché si arrivi a quest’esito, però, il Club nerazzurro deve modificare i termini della proposta presentata ai bergamaschi per chiudere l’affare. 40 milioni di euro, per altro nel contesto di un prestito con obbligo di riscatto, non sono infatti ritenuti sufficienti dalla famiglia Percassi. Da qui il cambio di passo auspicato.

Lookman, l’Inter presenterà una nuova offerta: i dettagli!

LA STRATEGIA – La proposta che l’Inter farà pervenire all’Atalanta – per cercare di chiudere per l’acquisto di Lookman – si aggirerà intorno ai 45 milioni comprensivi di bonus. Al fine di ammorbidire ulteriormente la posizione della controparte, il Club meneghino cambierà anche la formula dell’affare da prestito con obbligo di riscatto ad acquisto a titolo definitivo. Oaktree ha avallato tali modifiche, nell’auspicio di poter presto addivenire a una soluzione in grado di soddisfare tutte le parti. Lookman aspetta, consapevole di avere come unico desiderio quello di sposare la causa di un altro Club nerazzurro. Da Bergamo a Milano, il percorso da fare è ben chiaro nella sua mente.

Fonte: Federico Masini – TuttoSport