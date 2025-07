Lookman, l’Inter prepara il rilancio: atteso incontro Marotta-Percassi!

Si attende ancora che la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman si sblocchi. Il punto di svolta potrebbe presto arrivare grazie ad un incontro in programma tra Marotta e Percassi.

INCONTRO – Negli ultimi giorni faticano ad arrivare aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Anche se l’affaire di mercato sembra attraversare una fase di stallo, però, i riflettori non si spegnano. Anzi, un incontro che è in programma a brevissimo sta per riaccendere tutto. Come spiega Sky Sport 24, infatti, sia il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, che quello dell’Atalanta, Antonio Percassi, hanno segnato sul loro personale calendario la data di martedì 29 luglio. Lookman, in realtà, c’entra ben poco con l’appuntamento, ma potrebbero comunque essere un’opportunità per sbloccare la situazione.

Marotta e Percassi faccia a faccia: nell’incontro rientra Lookman?

IL MOTIVO – I due numeri uno, Marotta e Percassi, infatti, dovranno incontrarsi martedì in occasione dell’Assemblea di Lega. Il faccia a faccia tra i presidenti di Inter e Atalanta, oltre ad attirare la curiosità di giornalista e media, potrebbe rivelare qualche piccolo passo avanti nella trattativa per Lookman. Proprio nei prossimi giorni, tra l’altro, è atteso il tanto chiacchierato rilancio dell’offerta da parte dei nerazzurri, che dai 40 della prima proposta potrebbero spingersi fino a 45 milioni di euro. A quel punto la palla tornerebbe ai bergamaschi, che sembrano intenzionati a non muoversi di un milione dai 50 richiesti.