Lookman, l’Inter procede al rilancio! Le cifre e una speranza – GDM

Quella di oggi, 29 luglio, potrebbe essere una giornata decisiva sul fronte Ademola Lookman, con l’Inter che presenterà una nuova offerta all’Atalanta per avere il via libera definitivo. I dettagli.

LA DECISIONE – Ademola Lookman come piano A e il nulla come piano B: l’Inter non si discosta dalle sue idee. Questa è la situazione attuale sul fronte legato al calciatore nigeriano, con il Club nerazzurro che è pronto a rilanciare ulteriormente per ottenere il sì definitivo dell’Atalanta al trasferimento del classe 1997 a Milano. La nuova proposta, ritoccata in maniera non marginale verso l’alto, potrebbe essere quella decisiva per produrre l’effetto auspicato dall’intero mondo Inter. Club bergamasco permettendo.

Lookman, il rilancio dell’Inter e il ‘gesto di Marotta’

L’AGGIORNAMENTO – A specificare i dettagli della nuova offerta che l’Inter farà pervenire all’Atalanta per l’ingaggio di Lookman è stato il giornalista Gianluca Di Marzio. Di seguito il contenuto pubblicato sul suo sito ufficiale, con un riferimento finale al comportamento di Giuseppe Marotta prima dell’inizio dell’Assemblea di Lega: «Può essere una giornata chiave nella trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: i dettagli.

Oggi, martedì 29 luglio 2025, è in programma a Milano il Consiglio di Lega con i vari rappresentati delle squadre di Serie A e non solo.

Presenti, come da programma, anche l’AD dell’Atalanta Percassi e il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. I due sono entrati nell’edificio con pochi secondi di distanza l’uno dall’altro.

Una giornata importante proprio per le due squadre in ottica mercato. È infatti previsto un incontro tra i due club per parlare di Ademola Lookman. L’Inter presenterà una nuova offerta alla Dea, aumentando a 43 milioni circa già bonus.

Intanto, a una domanda proprio sulla fiducia nella buona riuscita dell’operazione, Marotta ha risposto con un sorriso eloquente».