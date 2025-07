Lookman, l’Inter rilancia e presenta la nuova offerta scritta! – Sky

L’Inter alza il pressing per Lookman e lo fa passando concretamente dalle intenzioni ai fatti. Dopo settimane di contatti, strategie e rilanci verbali, il club nerazzurro ha formalizzato una nuova offerta per convincere l’Atalanta a cedere l’attaccante nigeriano, diventato il vero obiettivo prioritario di mercato.

NUOVA OFFERTA – Come riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi l’Inter ha recapitato ai dirigenti bergamaschi un’offerta ufficiale scritta: 42 milioni di euro come parte fissa, più altri 3 milioni legati a bonus facilmente raggiungibili. La proposta rappresenta un passo avanti rispetto ai 40 milioni iniziali messi sul tavolo dalla dirigenza nerazzurra, e testimonia la volontà concreta di chiudere quanto prima l’operazione. L’Inter è convinta che Lookman possa essere l’innesto ideale per completare il pacchetto offensivo di Inzaghi, garantendo qualità, imprevedibilità e soprattutto gol. L’Atalanta, dal canto suo, non ha ancora fornito una risposta ufficiale, ma è attesa a stretto giro di posta: nei prossimi giorni – se non nelle prossime ore – arriverà la posizione definitiva del club della famiglia Percassi, che continua a valutare il proprio gioiello offensivo non meno di 50 milioni complessivi.

Lookman, l’Inter rilancia e presenta l’offerta scritta! Si attende la risposta

ATALANTA RIFLETTE – Il calciatore, dal canto suo, ha già dato segnali di apertura al trasferimento. Lookman, attualmente in fase di recupero da un problema fisico, si sta allenando a parte con professionalità ma è perfettamente consapevole del forte interesse dell’Inter. Ha già fatto sapere di essere attratto dal progetto tecnico di Inzaghi e dalla prospettiva di giocare la Champions League con una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. L’Inter, forte anche del sostegno economico del fondo Oaktree, resta fiduciosa. La nuova proposta da 45 milioni complessivi potrebbe essere quella giusta per sbloccare definitivamente la trattativa.