Lookman, l’Inter rilancia! Offerta pronta e attesa finita: ecco quando – CdS

L’attesa è finalmente finita, o quasi: l’Inter sta per rilanciare la sua offerta per Ademola Lookman. L’Atalanta è pronta ad ascoltare la nuova proposta: ecco quando.

NUOVO STEP – Mancava il sì definitivo di Oaktree, che adesso invece sembra essere arrivato. L’Inter ha avuto il benestare del fondo californiano per l’aumento dell’offerto ad Ademola Lookman. Quei 40 milioni di euro proposti una settimana fa presto potranno diventare 42 di parte fissa, più 3 di bonus, per arrivare a un totale di 45 milioni di euro. L’Atalanta, quindi, si prepara a ricevere la nuova offerta del club nerazzurro, che dovrebbe arrivare la prossima settimana.

L’Inter prepara il nuovo assalto a Lookman: pronta l’offerta per l’Atalanta

L’LE TEMPISTICHE – Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, la fase formale di stallo proseguirà per tutto il weekend. Poi, con l’ingresso nella nuova settimana, l’Inter procederà a mettere sul tavolo dell’Atalanta la nuova offerta per Lookman. La formula dell’operazione, sottolinea il quotidiano sportivo, consiste in un acquisto a titolo definitivo del calciatore e non più in un prestito con obbligo di riscatto. Ci si chiede, ovviamente, quale sarà la risposta del club bergamasco, che finora si è sempre dimostrato fermo sulle sue posizioni. Il nuovo tentativo dell’Inter, che accorcia le di almeno 5 milioni di euro, potrebbe finalmente rivelarsi la mossa giusta. In caso contrario dovrebbe personalmente intervenire Lookman, intercedendo e provando a convincere l’Atalanta più di quanto non abbia fatto finora.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno