Lookman, l’Inter rialza di tre milioni e aggiunge bonus ‘facili’ – SM

Trattativa in corso per Lookman. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva, ma si aspettano segnali dal Consiglio di Lega. L’Inter prepara il rilancio all’AD dell’Atalanta Percassi.

RILANCIO DI TRE MILIONI DI EURO – In corso probabilmente in questi minuti un faccia a faccia tra Beppe Marotta, presidente nerazzurro, e Luca Percassi, AD dell’Atalanta. Secondo Daniele Miceli, esperto di calciomercato per Sport Mediaset, ha parlato così della trattativa tra le due parti: «Intorno alle 11 è iniziato il consiglio di Lega e margine di questo consiglio le parti ritorneranno a parlare di Lookman. L’Inter alzerà l’offerta di 3 milioni di euro con l’aggiunta di bonus facilmente raggiungibili. Gara a scacchi». Dunque, bisogna aspettare ancora per capire se la Dea accetterà o meno il rilancio della Beneamata. La prima offerta dell’Inter all’Atalanta è stato quella di un prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro. I nerazzurri di Milano offriranno un titolo definitivo a 43 milioni di euro più bonus per avvicinarsi ai 50 richiesti dalla società orobica. Intanto, lo stesso giocatore si sta allenando per recuperare dall’infortunio al polpaccio e aspetta segnali da Milano. La Dea, peraltro, sta cercando già qualche alternativa, come Chiesa del Liverpool o il giovane inglese Rowe.