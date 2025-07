Lookman, l’Inter può chiudere subito la trattativa! La spiegazione

L’Inter può veramente fare il grande colpo in vista dell’estate. Si tratta di Ademola Lookman, di cui ha parlato Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube.

SI FA O NO? – Alfredo Pedullà ha tolto ogni minimo dubbio: «L’Atalanta ha un target preciso e tutti lo hanno rispettato alla lettera. Vi spiego quale è lo stato dell’arte. Per l’Inter è il primo della lista, non risulta però che sia stata fissata una cifra l’estate scorsa quando il mal di pancia di Lookman era stato infinito. Avevano detto al nigeriano di stare tranquillo e di rimanere un altro anno non mettendosi di traverso. Questo nonostante i rapporti non proprio positivi con Gasperini. Pochi al mondo sanno vendere come l’Atalanta. L’Inter sa che i 40 milioni non appartengono alla promessa, l’operazione si può chiudere per 45 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili. In quel caso i bergamaschi non chiuderebbero alla trattativa. Il ragazzo è focalizzato sull’Inter, la vuole. Thuram non è legato a Lookman, negli ultimi 30 metri i nerazzurri vogliono fare entrambi con Lautaro Martinez. 5 milioni più bonus a stagione di stipendio per il nigeriano. Il via libera ad un’offerta più alta passa dall’uscire da questo imbuto e questa rigidità. Se si porta troppo per le lunghe c’è la possibilità che si inseriscano altri club. La trattativa si chiude in questo weekend se l’Inter alza l’offerta».