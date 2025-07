Lookman, Inter pronta al rilancio! Presto nuova offerta. Oaktree finanzia il colpo

L’Inter si prepara al rilancio decisivo per provare a chiudere una delle trattative più calde di questa sessione estiva di calciomercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, e confermato dal direttore Ivan Zazzaroni attraverso un post pubblicato su Instagram, il club nerazzurro è pronto ad aumentare l’offerta per Lookman.

CI SIAMO – Dopo settimane di trattative sotto traccia, la prossima settimana potrebbe essere quella della svolta: l’Inter alzerà l’offerta fino a 45 milioni di euro. Si tratta di un segnale forte da parte della dirigenza interista. In particolare, il fondo americano Oaktree, attuale proprietario del club, ha deciso di supportare in modo importante le operazioni in entrata, mettendo a disposizione di Marotta e Ausilio ben 100 milioni di euro per il mercato. In questo contesto, Lookman è stato individuato come l’acquisto prioritario per il nuovo ciclo targato Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, insediatosi sulla panchina della prima squadra, ha indicato l’attaccante dell’Atalanta come profilo perfetto per il suo 3-4-2-1.

Lookman sempre più vicino all’Inter

PROSSIMO STEP – La proposta, che sarà presentata la prossima settimana, prevede una formula da definire tra acquisto diretto o prestito con obbligo di riscatto, ma la cifra complessiva dovrebbe aggirarsi attorno ai 45 milioni. Ora la palla passerà all’Atalanta, con il presidente Antonio Percassi chiamati a decidere se accettare o meno l’offerta, e naturalmente a Lookman stesso, che – come emerso nei giorni scorsi – avrebbe già dato preferenza all’Inter, rifiutando altre destinazioni.