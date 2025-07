Lookman-Inter, c’è già un primo accordo! Pronta un’offerta all’Atalanta – Sky

Ademola Lookman è il grande obiettivo dell’Inter per rinforzare il suo reparto avanzato. L’ipotesi del suo arrivo è ora più concreta, con i nerazzurri che hanno già superato un primo step.

BOOM – Ademola Lookman da sogno a realtà concreta per l’Inter? Dopo la prima indiscrezione riportata dal direttore Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di oggi, 16 giugno, arriva una conferma molto importante su tale possibile affare di mercato. Come riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, i nerazzurri considerando il calciatore nigeriano come il principale obiettivo per l’attacco, tanto da essersi già mossi in maniera molto concreta per il suo ingaggio in estate. Un primo step è stato definito, con l’intesa sull’ingaggio raggiunta con il giocatore. Ora si aspetta l’approfondimento dei contatti con l’Atalanta, con la convinzione di poter chiudere per l’acquisto del nigeriano in questa finestra di mercato.

Lookman, l’Inter vuole il super colpo! Cosa manca alla chiusura

PASSAGGIO SUCCESSIVO – Nonostante i bergamaschi appaiano intenzionati a rifiutare i 40 milioni di euro che l’Inter intende proporre per il classe 1997, i meneghini sono fiduciosi di poter chiudere l’affare. Regalando così al mister Cristian Chivu una pedina di assoluto valore con cui incrementare sensibilmente la propria competitività tanto in Italia quanto in Europa. Una cosa è già certa: i tifosi possono sognare, l’affare Lookman è davvero realizzabile.