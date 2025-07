Lookman-Inter, presto nuovo rilancio! Trattativ in fase avanzata – CdS

L’Inter fa sul serio per Lookman e prepara il rilancio decisivo per convincere l’Atalanta a cedere il talento nigeriano. La prima offerta da 40 milioni verrà decisamente ritoccata nei prossimi giorni, così come svelato da Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport.

NUOVA OFFERTA – Dopo una prima proposta da 40 milioni dell’Inter per Ademola Lookman (ritenuta bassa dall’Atalanta), i nerazzurri sono pronti a salire fino a 45 milioni di euro, una cifra che si avvicina molto alle richieste dei Percassi. Secondo quanto riportato da Ivan Zazzaroni sul proprio profilo Instagram, l’offerta non verrà formalizzata prima di martedì.

Lookman si avvicina all’Inter: l’arte del corteggiamento

TRATTATIVA NEL VIVO – Il Direttore del quotidiano romano prosegue: «Il corteggiamento è un’arte, i modi sono importanti. I tempi sono fondamentali. Ottimismo», lasciando intendere come la trattativa sia in pieno svolgimento, ma gestita con cautela e attenzione ai dettagli. Proprio il Corriere dello Sport era stato il primo quotidiano a lanciare l’indiscrezione che ha scaldato l’estate del mercato nerazzurro, ponendo Lookman in cima alla lista degli obiettivi di Marotta e Ausilio. Il calciatore, da parte sua, ha già manifestato una forte apertura al trasferimento a Milano. Lookman è attualmente impegnato in un percorso di recupero fisico e, secondo quanto riportato da più fonti, è ben consapevole che questi sono i suoi ultimi giorni da giocatore dell’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni (profilo Instagram)