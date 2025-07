Lookman-Inter, arriva l’ora X! Faccia a faccia decisivo con l’Atalanta – SM

L’Inter si prepara a rilanciare l’offerta per Ademola Lookman. Un incontro previsto con l’Atalanta nelle prossime ore potrebbe sbloccare tutto. Si entra così nella fase calda dell’operazione.

ACCELERATA – L’Inter non molla Ademola Lookman ed è pronta a compiere un passo in avanti per riuscire a regalare, il prima possibile, il giocatore a Cristian Chivu. Mentre i nerazzurri sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile, infatti, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare attivamente sul mercato. Domani è cerchiato di rosso un appuntamento sull’agenda del presidente Giuseppe Marotta, che potrebbe dare un accelerata non indifferente all’operazione Lookman.

Lookman, arriva la svolta? Occhi puntati sull’incontro di domani tra Inter e Atalanta!

LA SVOLTA – È nell’aria da giorni, infatti, l’intenzione dell’Inter di rilanciare la prima offerta da 40 milioni di euro, spingendosi fino a 45. Resterebbe, così, un gap di “solo” cinque milioni rispetto all’iniziale valutazione dell’Atalanta per il suo gioiello offensivo (50 milioni di euro). L’incontro tra Marotta e Luca Percassi, che avverrà domani in occasione dell’Assemblea di Lega, può segnare un importante spartiacque nella chiusura della trattativa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di SportMediaset, infatti, le prossime ore saranno decisive e la sensazione è che già domani possa arrivare la famosa “fumata bianca”. A creare fiducia è anche l’accordo di massima tra Lookman e l’Inter per un contratto di 5 anni a 4,5 milioni di euro a stagione. Si attende, intanto, la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione nerazzurra, da cui potrebbero arrivare nuove e importanti informazioni.