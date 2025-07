Lookman-Inter, nuovi contatti in mattinata! Un’unica mission – SI

Nuovi contatti in mattinata per Ademola Lookman. L’Inter vuole accelerare ma bisognerà convincere l’Atalanta. Alfredo Pedullà ha parlato in questo modo, dando anche una soluzione per sbloccare definitivamente la situazione con la Dea.

GIORNATA IMPORTANTE – Oggi giornata importante in casa Inter. Nella giornata odierna, infatti, si sono riaperti i cancelli di Appiano Gentile per il pre-raduno della squadra nerazzurra, con cinque giocatori che hanno anticipato il loro rientro (vedi articolo). Ma allo stesso tempo, pochi minuti fa, ha parlato Hakan Calhanoglu. Il regista numero 20 ha comunicato la sua permanenza certa all’Inter, trasmettendo serenità e anche distensione. Peraltro si è anche espresso sul rapporto con Lautaro Martinez e sull’eventuale rinnovo di contratto (leggi le dichiarazioni).

Inter al lavoro sul fronte Lookman: la chiave è alzare l’offerta

CONTATTI IN MATTINATA – Ma in casa nerazzurra si lavora molto intensamente sul fronte Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano vuole solo il club interista, ma bisognerà convincere l’Atalanta. Alfredo Pedullà, tramite il suo account su X, ha aggiornato sulla situazione parlando di nuovi contatti in mattinata tra le parti. Ecco il suo aggiornamento: «Lookman: contatti stamattina tra Inter, agente e intermediari. Presto contatti diretti con l’Atalanta: aumentare e chiudere è l’unica missione per non perdere l’autobus».