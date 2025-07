Lookman-Inter, niente fumata bianca. Biasin: «Adesso un nodo!»

Biasin si esprime sulla pista Lookman-Inter. L’attaccante nigeriano vuole il club interista, ma ancora nessun accordo con l’Atalanta.

NODO DA SCIOGLIERE – La telenovela Ademola Lookman sta infiammando queste ore di calciomercato. Dopo gli ultimi aggiornamenti di Ivan Zazzaroni, il primo che ha parlato in ordine cronologico di un interesse della Beneamata nei confronti del nigeriano, e quello di Fabrizio Romano, sempre fonte attendibile quando si parla di mercato, ecco adesso il post su X di Fabrizio Biasin. Il giornalista di Libero, vicino alle questioni legate all’Inter, ha detto la sua sulla trattativa che sta per diventare una telenovela. Ecco il suo ultimo aggiornamento: «L’offerta dell’Inter è di 45 milioni bonus inclusi; L’Atalanta ritiene la proposta non sufficiente. Il nodo da sciogliere è legato agli accordi pregressi tra Atalanta e giocatore».