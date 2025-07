Lookman-Inter, Marotta si sbilancia: tutto su tempistiche, contatti e piano B!

In occasione della conferenza stampa di presentazione dell’Inter 2025/2026, Giuseppe Marotta ha rivelato nuove e importanti informazioni sull’interesse di mercato per Ademola Lookman. Analizziamo nel dettaglio tutte le novità.

NUOVE RIVELAZIONI – Non è più un segreto – ma, anche questo, si era già intuito da tempo – che l’Inter ha messo sul taccuino dei desideri più arditi il nome di Ademola Lookman. Il Presidente Marotta non ha avuto grandi remore nel farlo sapere apertamente, di fronte alla stampa, in occasione della conferenza di presentazione della nuova stagione. Con volto disteso e un mezzo sorriso, il numero uno dell’Inter, spingendosi anche oltre i brevi accenni di circostanza sul mercato al quale ci ha abituato – ha rivelato interessanti informazioni sulla trattativa più calda del momento in Italia. Tre, in particolare, i dettagli più interessanti che Marotta si è “lasciato sfuggire” in conferenza stampa: i contatti con l’Atalanta, le tempistiche e l’esistenza di un piano B per l’Inter.

Marotta scoperchia il vaso Lookman: tutte le rivelazioni sull’asse Inter-Atalanta

CONTATTI – Beppe Marotta ha voluto rimarcare, ancora una volta, il legame amicale, oltre che professionale, che incorre tra il club di cui è a capo e quello bergamasco. Un fattore che gioca, ovviamente, a favore dell’Inter ma anche, per certi versi a favore. La linea tra il «Non aver paura di chiedere» e il «Compiere azioni di ostruzionismo» – per citare le parole del Presidente nerazzurro -, è davvero sottile. Soprattutto quando si tratta di fare affari con società italiane amiche. Per questo l’Inter, con la raffinata professionalità che la distingue, resta seduta al tavolo dell’Atalanta con un prudente manifesto interesse. Non è passato inosservato, ovviamente, il riferimento a un contatto diretto già avvenuto tra Marotta e Luca Percassi. Soprattutto alla vigilia del “secondo round”, che dovrebbe avvenire domani in occasione dell’Assemblea di Lega.

TEMPISTICHE – Anche circa i tempi dell’operazione Marotta è stato piuttosto chiaro, quasi addirittura a volerli dettare. Sollecitato dai giornalisti presenti in conferenza, il Presidente ha fatto sapere che la settimana in corso dovrebbe essere quella decisiva per comprendere la direzione dell’affaire Lookman. «Non nascono che nel giro di due o tre giorni arriveremo a una conclusione di quello che è un confronto tra Inter e Atalanta», ha fatto sapere. Vicinissima, quindi, la svolta nella trattativa dell’estate. Tutto dipenderà dalle intenzioni dell’Atalanta, probabilmente di fronte a un rilancio dell’offerta nerazzurra: «Se ci saranno le condizioni e l’Atalanta è decisa a venderlo vedremo di attivare una negoziazione concreta e, forse, arrivare a una conclusione. Altrimenti ci sarà la cosiddetta “scelta differente”».

Se non Lookman chi? L’Inter pensa a un’alternativa in attacco!

L’ALTERNATIVA – È proprio da la “Scelta differente” menzionata da Marotta che nasce il nuovo dettaglio legato alla trattativa Lookman. Per molti, infatti, il blitz all’attaccante dell’Atalanta poteva sembrare un semplice “sfizio” aggiuntivo e il mancato approdo del francese all’Inter non comportare la virata su un altro profilo. Soprattutto considerando che, attualmente, la rosa nerazzurra vanta già quattro pedine offensive piuttosto valide. Non sarà così, però, perché Marotta ha rivelato che «Lookman rappresenta un profilo adatto al modello di Chivu, ma non è l’unico. Piero Ausilio e Dario Baccin hanno anche altri obiettivi».