Lookman-Inter tutto immutato: atteso nuovo confronto con l’Atalanta! – TS

Si blocca ma resta sempre calda la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Presto una nuova fase di dialoghi potrebbe smuovere le acque.

LE PARTI – Da quando l’Inter ha avanzato la primissima offerta all’Atalanta per Ademola Lookman sono già trascorsi un paio di giorni. La situazione, però, sembra immutata per tutti e tre i protagonisti della trattativa. L’attaccante anglo-nigeriano resta la priorità e il desiderio primario dei nerazzurri. Il calciatore continua ad essere fortemente intenzionato a lasciare il proprio club e approdare in quello Milanese. I bergamaschi, invece, non si schiodano dai 50 milioni di euro richiesti e pretesi per lasciar partire Lookman.

Lookman-Inter può sbloccarsi: le ultime novità sulla trattativa con l’Atalanta

NUOVA FASE – L’Inter è ancora lontana da quei 50 milioni di euro richiesti dall’Atalanta. Lo scarto, da quanto è emerso negli ultimi giorni, è almeno di 10 milioni. I bergamaschi hanno provato ad inserire all’interno della trattativa anche Francesco Pio Esposito – come rivelato dall’agente di quest’ultimo – ma i nerazzurri hanno chiuso completamente a questo scenario. La la fase di stallo delle ultime ore potrebbe presto sbloccarsi perché, stando a quanto riporta TuttoSport, è previsto a breve un nuovo contatto tra l’entourage del calciatore e l’Atalanta.