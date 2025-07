Lookman, Inter pronta al ‘grande’ passo: stabilita la cifra del rilancio

L’Inter ha le idee chiare dopo l’incontro all’Assemblea di Lega tra Giuseppe Marotta e Luca Percassi. I nerazzurri sono pronti a un passo concreto per raggiungere Ademola Lookman.

INCONTRO TERMINATO – L’incontro fisico tra Giuseppe Marotta e Luca Percassi, terminato pochi minuti fa, non ha portato alla famosa “fumata bianca” nell’affare Ademola Lookman. Tuttavia, sembra esserci stato una sorta di scossone nella trattativa, con la dirigenza nerazzurra sempre più intenzionata a rilanciare la primissima offerta da 40 milioni di euro. In verità, il Presidente interista ha già annunciato la volontà di arrivare a 45 milioni, attraverso l’aggiunta di 5 di bonus. Il club bergmasco, però, richiede una proposta formale, quindi per iscritto.

L’Inter prepara l’affondo per Lookman: ecco la vera cifra del rilancio

RILANCIO FISSATO – Il prossimo “grande” passo dell’Inter, che vuole cercare di arrivare a Lookman il prima possibile, consisterà proprio nel presentare un’offerta scritta all’Atalanta. Le cifre lanciate dagli insider di mercato continuano a oscillare, ma secondo l’esperto di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro è deciso a offrire 40 milioni con l’aggiunta di 5 di bonus. Un rilancio, questo, superiore alla prima proposta ma comunque non all’altezza della richiesta iniziale dei bergmaschi di 50. Si attende, adesso, la nuova risposta dell’Atalanta, che di fronte all’offerta scritta e alla volontà dello stesso Lookman potrebbe anche “ammorbidirsi”.