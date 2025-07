Lookman-Inter, il grande passo è avvenuto: ‘L’Atalanta sa che…’ – TS

Si entra nel vivo della trattativa per Lookman. Ieri l’Inter ha presentato sua offerta all’Atalanta. La strada, scrive Tuttosport, è tracciata.

PEC INVIATA – L’Inter il suo passo lo ha fatto: ossia quello di alzare l’offerta dagli iniziali 40 milioni a 45 complessivi. I nerazzurri di Milano, nel pomeriggio di ieri, dopo il rilancio verbale a margine del Consiglio di Lega di Beppe Marotta a Luca Percassi, hanno inviato una pec a Zingonia con su scritto: offerta da 42 milioni di base fissa più tre di bonus. E questa dovrebbe essere l’ultima offerta che arriverà dalle parti di Viale della Liberazione. Secondo Tuttosport, le parti sono vicine. Nonostante l’Atalanta chieda 50 milioni di euro, sa anche che la strada è ormai tracciata. E sono due i fattori che possono essere determinanti per arrivare finalmente a dama: i buoni rapporti tra i due club e il fatto che l’Atalanta avesse già messo in conto il sacrificio di Lookman.

Lookman scalpita per arrivare all’Inter e punta sul patto con l’Atalanta

SCALPITA – Lookman, che sta terminando le terapie per recuperare dalla distorsione alla caviglia sinistra, scalpita per arrivare all’Inter e potersi allenare insieme a Lautaro Martinez e compagni. L’accordo è già stato trovato da un pezzo: contratto di cinque anni a quattro milioni di euro a stagione. Ai Percassi, la scorsa estate, il giocatore ha strappato la promessa di partire in caso di offerta importante da un top club. E quella portata dall’Inter è assolutamente congrua al valore del nigeriano.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino