Lookman, l’Inter non si arresta! Una domanda ricorrente – CdS

Per l’ingaggio di Ademola Lookman l’Inter è pronta a rivedere la prima offerta presentata all’Atalanta. I dettagli e una domanda che emerge in maniera frequente.

LA DECISIONE – Ademola Lookman è la priorità assoluta del mercato in entrata dell’Inter, per cui ogni ragionamento in sede di mercato viene di conseguenza. I nerazzurri hanno scelto il nigeriano per dare una forma compiuta al 3-4-2-1 con cui Cristian Chivu intende rinnovare la sua Inter. Su questa base, gli ultimi incontri tra dirigenza e tecnico rumeno sono serviti per studiare insieme le prossime mosse in vista dell’affondo – si spera decisivo – per l’acquisto del calciatore classe 1997. Con la nuova offerta da far pervenire all’Atalanta che dovrebbe arrivare a brevissimo.

Lookman, l’Inter è convinta della scelta! Dal lato del giocatore…

DOMANDA COSTANTE – Nella prossima settimana, dunque a partire da lunedì 28 luglio, ogni giorno potrà essere quello decisivo per la presentazione formale della nuova offerta all’Atalanta. Nel mentre, il calciatore dovrebbe tornare dall’infortunio al polpaccio – rimediato all’inizio della preparazione estiva. Quando ciò avverrà, si potrà dare risposta a un interrogativo che accompagna le giornate della dirigenza e dei tifosi nerazzurri: quale sarà l’atteggiamento di Lookman dopo il pieno recupero dal suo problema fisico? Anche da qui può passare molto del futuro del calciatore nigeriano, la cui “voglia di Inter” si misurerà dalle scelte pratiche che adotterà nei prossimi giorni.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport