Lookman, Inter da rilancio! Sondato pure un altro ma costa il doppio – TS

L’Inter prepara il rilancio per Ademola Lookman dell’Atalanta. Il nigeriano sogna di vestire il nerazzurro meneghino, ma servirà un ultimo sforzo da parte della Beneamata. Nelle ultime ore, veloce sondaggio anche per Xavi Simons.

RILANCIO – Sono giorni di attesa per quanto riguarda Lookman. Il nigeriano, classe 1997, è l’obiettivo prioritario dell’Inter in attacco. Ma bisogna trovare la quadra definitiva per portare il giocatore da Bergamo a Milano e fargli vestire la maglia dei vicecampioni d’Europa. L’Atalanta, dal canto suo, non vuole abbassare le pretese: servono 50 milioni di euro per prelevarlo. Come sottolinea Tuttosport, la Dea, dopo aver ceduto anche Mateo Retegui, è alla ricerca di un’ulteriore somma importante per poi iniziare a rinforzare la squadra di Ivan Juric. Dunque l’Inter dovrà necessariamente rilanciare per prendersi il giocatore. E da questo punto di vista, la società nerazzurra sta preparando il rilancio, supportato anche dalla partenza di Aleksandar Stankovic verso il Bruges (vedi i dettagli dell’operazione).

L’Inter, oltre a Lookman, ha contattato gli agenti di Xavi Simons

ALTERNATIVA – Nelle ultime ore, scrive sempre Tuttosport, l’Inter ha anche sondato il terreno per Xavi Simons, altro profilo dal talento indiscutibile, ma sicuramente più giovane di Lookman (classe 2003). Si registrano dei contatti con il suo entourage, ma sia il prezzo, 80 milioni di euro, che la concorrenza del Chelsea sono due ostacoli praticamente insormontabili. Meglio andare avanti per Lookman.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia