Lookman-Inter, contatto con gli agenti! Ma in Spagna un club resta in corsa

L’Inter ha deciso di rompere gli indugi e tentare l’assalto per Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta, reduce da un’altra stagione da protagonista, è uno dei nomi più caldi del mercato nerazzurro.

IN ATTACCO – Nelle ultime ore, ci sarebbero stati nuovi contatti tra la dirigenza dell’Inter e gli agenti dello stesso Lookman, che ha già manifestato gradimento per un trasferimento a Milano. Un apprezzamento che alimenta le speranze della società nerazzurra, pronta a intensificare i tentativi per convincere l’Atalanta a trattare. Il club bergamasco, infatti, non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi giocatori più determinanti e continua a mantenere alta la valutazione, complice anche il contratto in essere fino al 2026.

Su Lookman non solo l’Inter! Altra squadra interessata

CONCORRENZA – Ma la concorrenza non manca. Su Lookman c’è forte anche l’interesse dell’Atletico Madrid. I colchoneros di Diego Simeone seguono il profilo dell’ex Leicester da diverso tempo e, secondo fonti spagnole, avrebbero già mosso passi concreti per portarlo nella Liga. Il tecnico argentino lo apprezza per duttilità, velocità e capacità di incidere nelle partite importanti. Nonostante ciò, l’Inter crede di avere una carta importante da giocare: la volontà del calciatore, che vede di buon occhio la prospettiva di restare in Serie A e competere ai massimi livelli anche in Champions League, ma con una maglia diversa da quella della Dea. L’operazione resta complessa anche per via delle priorità economiche del club milanese, che prima dovrà completare alcune cessioni, tra cui quella di Taremi, per liberare risorse utili.