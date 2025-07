Lookman-Inter, arrivano conferme: settimana decisiva! Passi in avanti

Sta per entrare nel vivo la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, attaccante nigeriano sempre più vicino alla maglia nerazzurra. Secondo quanto confermato anche da Fabrizio Romano tramite un video pubblicato sul proprio canale YouTube.

ATTESI NUOVI SVILUPPI – I prossimi giorni saranno fondamentali per provare a sbloccare la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, che spinge sempre di più per andare a Milano. Tra lunedì e martedì sono infatti attesi nuovi contatti diretti tra le due società, che potrebbero rivelarsi decisivi per la chiusura dell’affare. L’Inter è partita da una prima proposta da 40 milioni di euro, che però non ha soddisfatto le richieste dell’Atalanta. Il club bergamasco, infatti, continua a chiedere 50 milioni, forte dell’ottimo rendimento dell’ex Lipsia e Leicester nella scorsa stagione. Ciononostante, i contatti tra le parti non si sono mai interrotti e negli ultimi giorni si è registrato un riavvicinamento importante, che fa pensare a una fumata bianca ormai non troppo lontana.

Lookman, giorni chiave per sbloccare la trattativa!

PASSI IN AVANTI – La società nerazzurra sta riflettendo sul prossimo rilancio, che potrebbe avvicinarsi in modo significativo alle richieste atalantine. Oaktree, il fondo proprietario del club, ha dato il via libera a un investimento importante e Lookman rappresenta uno dei tasselli fondamentali per il progetto tecnico della nuova stagione. L’intenzione è quella di chiudere entro la fine di luglio, per permettere a Simone Inzaghi di lavorare col gruppo al completo già nelle ultime fasi del ritiro. La trattativa, seppur complessa, è in fase avanzata, e l’ottimismo in casa Inter cresce con il passare delle ore. Lookman ha già manifestato interesse per il trasferimento e mantiene un atteggiamento collaborativo, consapevole che i suoi giorni a Bergamo siano ormai agli sgoccioli. I prossimi 48-72 ore saranno quindi cruciali per capire se l’Inter riuscirà a trovare la quadra economica e portare a Milano il primo grande colpo offensivo dell’estate.

Fonte: Fabrizio Romano [Canale YouTube]