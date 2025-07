Lookman, Inter avanti tutta: vuole chiudere entro 10 giorni! – SI

L’Inter fa sul serio per Lookman, tant’è che il club nerazzurro di Milano vorrebbe chiudere la faccenda nel giro di pochi giorni.

TEMPISTICHE – L’Inter ha fretta di chiudere l’affaire Lookman. Il centravanti nigeriano è un obiettivo chiarissimo del club interista, così come confermato dallo stesso Piero Ausilio (vedi articolo). Ma adesso Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia, la dirigenza dell’Inter non vuole creare un tormentone. Ecco cos’ha raccontato: «Non sarà un tormentone alla Koopmeiners, nelle intenzioni della Beneamata c’è da chiudere nel giro di 10 giorni. Massimo fine luglio. Poi assalto a Leoni con l’eventuale partecipazione di Esposito: 25-26 milioni più Esposito da 7 milioni. Ma adesso tutto su Lookman».