Lookman verso l’Inter? Intanto l’Atalanta pensa al sostituto! – SM

Ademola Lookman potrebbe approdare all’Inter in questa finestra estiva di mercato. L’Atalanta, che per ora non apre all’affare, guarda ai possibili sostituti del nigeriano.

LA SITUAZIONE – Ademola Lookman è l’assoluta priorità dell’Inter per rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione. Il calciatore dei bergamaschi, che sta spingendo con forza per l’approdo a Milano in tempi brevi, è in cima alla lista dei meneghini perché il suo è il profilo sul quale converge in maniera unitaria il consenso della dirigenza e dello staff tecnico dell’Inter. Non vi è dubbio che la volontà primaria dell’intero mondo nerazzurro coincida con l’approdo del calciatore nigeriano a Milano, ma la fumata bianca appare ancora distante. Ciò non significa che l’Atalanta non abbia contemplato la possibilità della cessione del classe 1997 in questa finestra estiva di mercato. Una mossa dei bergamaschi lo testimonia.

Lookman l’obiettivo dell’Inter, Chiesa quello dell’Atalanta! Lo scenario

POSSIBILE SOSTITUTO – A parlare del potenziale sostituto di Lookman all’Atalanta sono gli uomini mercato di Sport Mediaset, espressisi in questa maniera sul sito della testata: «Per Chiesa si è mossa anche l’Atalanta, che lo considera uno dei possibili sostituti di Lookman in caso di partenza del nigeriano. C’è sempre, però, da limare lo stipendio. Questa pista può diventare concreta nel caso in cui Chiesa accetti la riduzione dell’ingaggio. Lui vorrebbe tornare in Italia, per questo ha detto no al Fenerbahçe, e si sa che lo tengono d’occhio anche Milan e Roma».