Lookman-Inter, l’affare con l’Atalanta si sblocca a metà strada? Facciamo chiarezza

L’Inter ha ufficialmente rotto gli indugi e ha presentato una prima offerta da 40 milioni di euro all’Atalanta per Ademola Lookman, considerato il rinforzo ideale per aumentare la pericolosità offensiva della rosa di Cristian Chivu. Ma la trattativa non è ancora alle battute finali, anche perché la richiesta della Dea resta superiore. Ma secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, non dovrebbe andare troppo per le lunghe.

LA SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, non esiste alcun patto scritto o accordo verbale tra Lookman e l’Atalanta che possa fissare il prezzo della sua cessione intorno ai 40 milioni. L’estate scorsa, infatti, quando il nigeriano aveva manifestato l’intenzione di lasciare Bergamo, fu raggiunta un’intesa informale in base alla quale il giocatore sarebbe rimasto un’altra stagione, ma lasciando al club bergamasco il diritto di fissare liberamente il prezzo in un’eventuale cessione futura. Adesso, a dodici mesi di distanza, la situazione è nuovamente sul tavolo, con la differenza che stavolta l’Inter ha mosso passi concreti. L’Atalanta, però, parte da una base di 50 milioni di euro per privarsi del suo attaccante più dinamico e determinante. La distanza tra domanda e offerta potrebbe tuttavia ridursi in tempi rapidi: la cifra finale potrebbe aggirarsi sui 45 milioni più bonus, una valutazione che rappresenterebbe un punto di equilibrio soddisfacente per entrambe le parti. Considerata la volontà del giocatore, i bergamaschi potrebbero decidere di non opporsi a una cessione già nella prossima settimana.

Inter e Lookman, accordo trovato! Le cifre dell’ingaggio

ACCORDI – Se sul fronte tra i club serve ancora qualche giorno di dialogo, tra l’Inter e Ademola Lookman l’accordo è già totale. Il club nerazzurro ha trovato l’intesa con l’entourage dell’attaccante su una base di 5 milioni netti a stagione. L’Inter ha rotto gli indugi anche grazie alla disponibilità del giocatore, che ha respinto l’interesse dell’Atlético Madrid pur di attendere il club di Milano. La proposta spagnola non ha scalfito le intenzioni di Lookman, che vede l’Inter come la destinazione ideale per il salto di qualità definitivo della sua carriera. Il gradimento del giocatore è quindi un fattore chiave che potrebbe spingere le due società a venirsi incontro. Il via libera dei nerazzurri all’offerta da 40 milioni è arrivato anche grazie alla forte volontà del calciatore e alla consapevolezza che, rispetto ad altre operazioni in entrata, quella per Lookman possa realmente concludersi in tempi brevi. La sensazione è che la fumata bianca possa arrivare già dopo questo weekend, chiudendo un affare che rappresenterebbe un colpo di primissimo piano per il nuovo corso targato Chivu.