Lookman-Inter, c’è l’accordo totale! Nuovo contatto in giornata

Ademola Lookman e l’Inter hanno trovato un accordo totale per quanto riguarda i termini personali. L’ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano sul profilo X.

ACCORDO – Il problema non è mai stato il giocatore, lo è invece l’Atalanta. Il club bergamasco non chiede 40 milioni come per gli altri club esteri (Atletico Madrid su tutti), bensì vorrebbe una cifra più alta per Ademola Lookman in Italia. Lo spauracchio di un Teun Koopmeiners-bis c’è da entrambe le parti, l’obiettivo di tutti è quello di non portare ad agosto questa trattativa. Le società vorrebbero risolvere la questione nel giro di pochi giorni, massimo settimane. Il calciatore non ha dubbi e ha ribadito la sua posizione a riguardo ieri. Fabrizio Romano ha confermato e ha lanciato una notizia importante sul profilo X: «Ademola Lookman ha raggiunto un accordo totale sui termini personali con l’Inter dopo il contatto diretto avuto oggi. Contratto concordato e chiara volontà di unirsi all’Inter come priorità assoluta quest’estate, prima di altri club. L’Atalanta vuole ancora un’offerta superiore ai 40 milioni di euro». Anche oggi perciò le due parti si sono sentite e hanno avuto modo di concordare i dettagli del contratto che legherà l’attaccante al club di viale della Liberazione. La trattativa prosegue, manca un solo passo.