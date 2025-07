Lookman-Inter, accordo sul contratto! L’Atalanta nega promessa – Sky

Ademola Lookman e l’Inter hanno un accordo nei termini personali sul contratto. Manca il sì dell’Atalanta, gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

LA SITUAZIONE – Ademola Lookman non è un sogno, bensì una realtà che può concretizzarsi prossimamente per Piero Ausilio, Giuseppe Marotta e la dirigenza che lavora in viale della Liberazione al colpo dell’estate. Gianluca Di Marzio ha raccontato cosa è trapelato in data odierna e aggiunge il piano B: «Accordo col giocatore in termini contrattuali e per quanto riguarda la volontà del calciatore. Manca il sì dell’Atalanta, che è di altra opinione nella storia. L’Inter formalizzerà la prima offerta e ha preannunciato che metterà sul piatto 40 milioni di euro. Non vuole traccheggiare, non vuole una trattativa estenuante e perdere altri giorni come accaduto un anno fa per Koopmeiners. Dall’entourage di Lookman sostengono di aver ricevuto dall’Atalanta di una promessa che se fosse arrivata un’offerta da 40 milioni il giocatore sarebbe stato libero di andare. L’Atalanta nega ad un anno dalla trattativa col PSG e dice che non bastano, vuole 50 milioni di euro. Inizia il braccio di ferro. Nico Gonzalez è la seconda opzione, l’Atletico Madrid anche vuole entrambi. I due club si stanno giocando i rinforzi offensivi».