Lookman disposto a un ‘sacrificio’ per l’Inter! Fase chiave – SI

Ademola Lookman rappresenta il numero uno per distacco nell’agenda dell’Inter per rinforzare il suo attacco. Il nigeriano vuole solo i nerazzurri, tanto da essere disposto a un sacrificio per andare a dama.

LA SCELTA – Ademola Lookman sta dimostrando in vari modi di vedere solo l’Inter come nuova destinazione per la sua carriera. In primo luogo, il calciatore dell’Atalanta ha rifiutato qualsiasi proposta a lui pervenuta dopo aver trovato l’accordo con i nerazzurri per il passaggio a Milano in questa finestra di mercato. In secondo luogo, il nigeriano ha mostrato la sua disponibilità a ridurre i bonus previsti nell’intesa con il Club meneghino per poter agevolare la conclusione dell’affare con i bergamaschi. Tutte le mosse compiute da Lookman – nelle ultime due settimane – testimoniano dunque una convinzione chiara: approdare all’Inter come soluzione ideale per il proprio futuro.

Pedullà chiarisce la situazione Lookman: Leoni in stand-by per l’Inter

IL QUADRO – Ad aggiornare sulle strategie di mercato dell’Inter, tra Lookman e Giovanni Leoni, è stato il giornalista Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia. Di seguito il suo commento: «La partita può essere chiusa da qui a massimo mercoledì, il contrario sarebbe sorprendente. Vero che Leoni è un obiettivo dell’Inter, ma la priorità si chiama Lookman. Non sappiamo se tra 15 giorni il calciatore italiano sarà ancora libero, se il Parma sarà disposto a cederlo. Difficile parlare di cifre, in questa situazione».