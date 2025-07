Lookman day: l’Inter rilancia e l’Atalanta ha nel mirino l’erede – CdS

È arrivato quel giorno: quello che potrebbe definire una volta per tutte il futuro di Lookman. L’Inter è pronto al rilancio e allo stesso tempo l’Atalanta ha già in testa il sostituto del nigeriano.

GIORNATA DECISIVA – Lookman day: potrebbe essere. Oggi riunione di Lega a Milano e il presidente Beppe Marotta incontrerà l’AD dell’Atalanta Luca Percassi. La partita tra Beneamata e Dea è praticamente una partita a scacchi e oggi il club meneghino alzerà l’offerta per Ademola Lookman fino a 45 milioni. Oltre quella cifra l’Inter non andrà. Dunque, se l’Atalanta non dovesse accettare allora diventerebbe tutto più complicato. O dentro o fuori. Ieri il presidente Beppe Marotta, nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, è stato piuttosto chiaro (leggi le dichiarazioni).

Oggi giornata decisiva per Lookman: l’Inter spera e l’Atalanta guarda al sostituto

SOSTITUTO – L’Atalanta in queste ore sta anche cercando il sostituto di Lookman. E dovrebbe trattarsi dell’inglese Jonathan Rowe, esterno sinistra inglese di proprietà del Marsiglia, che ha trascorso l’ultima stagione al Norwich. Interessa anche alla Roma, ma l’Atalanta sembra più avanti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, in casa Inter c’è tutta la convinzione di poter arrivare a dama per Lookman. E lo stesso giocatore non fa altro che spingere per arrivare a Milano. Oggi si decide tantissimo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno