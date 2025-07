Lookman, Biasin spiega: «Gli agenti provano a sbloccare!»

Due sono i temi principali degli ultimi giorni in casa Inter. Uno riguarda Hakan Calhanoglu ed è un problema ormai risolto, l’altro è Ademola Lookman. Fabrizio Biasin ha detto la sua su Tutti Convocati.

PROBLEMA RIENTRATO – Hakan Calhanoglu è un problema finalmente risolto per l’Inter. Il turco è tornato ieri ad Appiano Gentile e ha ribadito la sua volontà di rimanere nonostante le voci degli scorsi giorni, anzi settimane. Fabrizio Biasin non ci credeva fino in fondo a questa possibilità: «Se parlavi con l’entourage del giocatore ti dicevano che era tutta una roba mediatica e mi dicevano che Calhanoglu voleva restare all’Inter, io dubitavo, ma poi così è stato»

Lookman dopo Calhanoglu: la seconda questione da chiudere

AGGIORNAMENTO – Rimane complicato capire quando si chiuderà la storia di Ademola Lookman. L’attaccante è l’obiettivo numero dell’Inter, ma l’Atalanta fa muro e non scende dalla sua valutazione del calciatore. C’è stasi in questo momento e bisogna avere pazienza in modo tale che le parti si riaggiornino. Biasin ha continuato e dato “nuovi” aggiornamenti a riguardo: «Quando arriva Lookman all’Inter? La novità è che non ci sono novità, la proposta resta 40 e la richiesta 50, gli agenti del giocatore stanno provando a sbloccare la trattativa»