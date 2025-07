Lookman, l’Atalanta fa una richiesta altissima! La posizione dell’Inter – SI

Ademola Lookman è un obiettivo concreto dell’Inter. L’Atalanta fa però una richiesta altissima, Alfredo Pedullà su Sportitalia spiega la situazione.

SMENTITE REALI? – Non è tutto così semplice come sembrava. Alfredo Pedullà racconta le difficoltà dietro la trattativa che infiamma il mercato: «Un conto è promettere come nell’estate scorsa che l’avrebbero ceduto. C’era fibrillazione con Gasperini, Lookman voleva andare via e gli era stato detto che sarebbe stato ceduto un anno dopo. L’Atalanta quando si siede a vendere è un bulldozer. Per Ederson vogliono 60, per Lookman vogliono 50 più bonus. Io sinceramente sarei molto sorpreso se abbassassero la richiesta, ha fatto benissimo nell’ultima stagione ed è stato decisivo per l’Europa League. L’Inter ha una mini-lista, io escludo Sancho. La Juventus è sempre più forte sull’inglese. Non basta l’accordo con l’agente per Lookman, serve quello con l’Atalanta. Se domani mattina l’Atletico Madrid si presenta con 50 milioni di euro lo prende. Percassi non scende mai dalla sua richiesta. Thuram non è sul mercato, è incedibile. Escluso completamente, l’Inter è 3-4-2-1 con Thuram, Lookman e Lautaro Martinez. Vogliono aggiungere il famoso giocatore che salta l’uomo. Il club meneghino ha la sponda degli agenti, ma non è solo questo che permette di chiudere l’operazione»