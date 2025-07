Lookman, Atalanta irritata con l’Inter! La chiara richiesta – CdS

L’Atalanta non è proprio contenta del modo in cui l’Inter ha agito con Ademola Lookman e i suoi agenti. Il club bergamasco ha fatto una chiara richiesta secondo il Corriere dello Sport.

RICHIESTA – Ademola Lookman non andrà via alle condizioni dell’Inter. Il calciatore nigeriano è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri, ha già l’accordo con il club, ma tutto questo non basta se manca il sì più importante. L’Atalanta non ha dato nessun via libera, anzi si è dichiarata irritata per la prima proposta fatta. Giuseppe Marotta e la dirigenza hanno messo sul piatto 40 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto: no secco dei bergamaschi, che hanno definito l’offerta “surreale” secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. L’Atalanta lo cederà solamente per 50 milioni di euro più bonus, non scenderà dalla valutazione appena comunicata. Il Napoli sta per cedere Victor Osimhen al Galatasaray e avrà i soldi per fare un’offerta adeguata per Lookman. L’Atletico Madrid anche è alla finestra. La famiglia Percassi non ha apprezzato nemmeno la scelta dell’Inter di parlare prima con gli agenti del giocatore piuttosto che con il club. La trattativa adesso si fa più complicata rispetto agli inizi, sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.