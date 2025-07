Lookman-Atalanta, entourage a lavoro. Inter, la mossa slitta! – CdS

I tempi della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman si allungano. I rappresentanti del giocatore sono ancora al lavoro, ma si attende la mossa dei nerazzurri.

TEMPISTICHE – Attualmente gli obiettivi nel mirino dell’Inter sono ben due ed entrambi piuttosto ambiziosi: Ademola Lookman e Giovanni Leoni. Prima di concentrarsi sul secondo, più giovane, i nerazzurri hanno fretta e premura di riuscire ad ottenere l’attaccante dell’Atalanta. Dopo un’iniziale positività sulla riuscita dell’affare in tempi stretti, però, la fase di stallo dell’ultimo periodo lascia trasparire un allungamento delle tempistiche non indifferente. Le posizioni dei due club sono attualmente bloccate: l’Inter è ferma ai 40 milioni di euro offerti giorni fa e l’Atalanta ai 50 milioni di euro richiesti per la cessione a titolo definitivo (e non più, quindi, per un prestito con obbligo di riscatto) del suo calciatore.

Lookman, si allungano i tempi. Le posizioni di Inter e Atalanta

LE DUE POSIZIONI – L’Inter, spiega il Corriere dello Sport, è consapevole di dover alzare l’offerta, ma non ha ancora concretizzato la sua mossa. È plausibile che il rilancio da parte dei nerazzurri arrivi, ormai, la prossima settimana, in attesa di ricevere il via libera da parte di Oaktree. Il fondo americano, che la scorsa settimana aveva dato il proprio benestare per la prima offerta, non ha, ora, ancora acconsentito ad alzare la posta per Lookman. Quest’ultimo, invece, continua a svolgere un lavoro importante sul fronte Atalanta grazie al proprio entourage. I rappresentati dell’attaccante nigeriano, infatti, stanno provando a convincere il club bergamasco, senza però per il momento ottenere i riscontri sperati. Nel frattempo non c’è solo il mercato: Lookman continua ad effettuare le cure per risolvere il problema al polpaccio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno