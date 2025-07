Lookman aspetta solo l’Inter: ore decisive. Tutta la verità sul Napoli

Ademola Lookman vuole l’Inter quanto il club nerazzurro desidera ottenere il calciatore. A che punto è la trattativa e che ruolo ha il Napoli in tutto questo? Alfredo Pedullà aggiorna su tutti i protagonisti della nuova trama di mercato.

CONTATTI INFORMATIVI – Alfredo Pedullà, attraverso un video pubblicato sul suo canale Youtube, racconta i retroscena sull’interessamento del Napoli al giocatore dell’Atalanta: «Lookman vuole soltanto l’Inter, parlando del Napoli oggi si rischia di fare davvero confusione. Il Napoli aveva provato a capire, essendoci eccellenti rapporti con l’Atalanta, la fattibilità di un’eventuale operazione, pensando eventualmente di procedere ad uno scambio più soldi, Ma questo risale a due o tre settimane fa, non adesso».

Inter, atteso il prossimo step per Lookman. E il Napoli risulta “innocuo”!

ATTESA – Alfredo Pedullà prosegue, fornendo dettagli anche sulle intenzioni dell’Inter: «Adesso il Napoli ha valutato tecnicamente Lookman, ritenendolo un esterno bravo che, però, ha la predisposizione a giocare dentro il campo e ad essere più una seconda punta. Mentre la squadra di Antonio Conte sta cercando un altro tipo di calciatore e, in ogni caso, Lookman adesso aspetta soltanto l’Inter. Se domani dovesse chiamare un altro club, il calciatore direbbe la stessa cosa. Ecco perché il club nerazzurro non vuole fare un tormentone e in settimana – già dalle prossime ore – mi aspetto che faccia qualcosa di concreto. Mi aspetto che l’Inter aggiunga dei bonus, non difficilissimi di raggiungere, e aumenti la parte fissa, da 40 a 45 milioni di euro».