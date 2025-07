Lookman aiuta l’Inter nella trattativa! La proposta per l’Atalanta – SM

Ademola Lookman non ne vuole più sapere ed è disposto a fare un sacrificio importante per aiutare l’Inter nella trattativa con l’Atalanta. La mossa del nigeriano per Sport Mediaset.

VOLONTÀ – Ademola Lookman non vuole aspettare ulteriormente. Sta passando questi giorni a Zingonia in ritiro con l’Atalanta ma ha chiesto esplicitamente la cessione. E non vuole una cessione ad un altro club che non sia l’Inter. L’attaccante sarebbe l’acquisto perfetto in casa nerazzurra per provare ad inizio anno il 3-4-2-1 richiesto da Cristian Chivu. L’allenatore romeno ha bisogno di opzioni diverse per andare oltre il 3-5-2 che tanto ha portato, ma che sembra essere al capolinea.

MOSSA – Non ci sono dubbi insomma sulla volontà del calciatore. Luca Raimondi ha addirittura parlato in questo modo della trattativa: «Lookman è uscito quasi commosso davanti ai tifosi dell’Atalanta. Lui è pronto a tutto per andare all’Inter: ha pattuito 4 milioni di ingaggio ma è disposto ad abbassarlo a 3.5 per permettere al club nerazzurro di alzare l’offerta all’Atalanta da 40 a 43. L’obiettivo è chiudere nel breve, nessuno vuole che diventi un tormentone. Un altro indizio permette di capire quali siano le intenzioni dei bergamaschi, che vogliono puntare Federico Chiesa. L’esterno sarebbe il sostituto, ci sono contatti con l’agente Ramadani».