Longoria (Pres. Marsiglia) annuncia: «Luis Henrique partirà! Inter? Non solo»

Il presidente del Marsiglia Longoria annuncia la partenza di Luis Henrique. L’Inter sul giocatore, ma il presidente parla anche di altri club interessati al ragazzo brasiliano.

PARLA IL PRESIDENTE – L’Inter insegue Luis Henrique, esterno brasiliano del Marsiglia. Trattativa aperta, ma il numero uno del club francese, Pablo Longoria, ha parlato in questo modo su footmercato. Il presidente ha annunciato la partenza del brasiliano, ma non c’è solo la Beneamata sul giocatore. Ecco cos’ha rivelato ai colleghi francesi: «Trattative con l’Inter? Non solo con questo club. Ci sono discussioni in corso con diversi club. Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio e di rispetto per la nostra proprietà. Questo Mondiale per Club ha cambiato radicalmente i contratti. Si vede che il mercato si anticipa molto. Sono orgoglioso che Luis Henrique abbia attirato l’attenzione di diversi top club europei, perché è qualcosa che gli avevo promesso prima del suo arrivo». L’Inter sull’esterno brasiliano è ferma a circa 25 milioni di euro. Il Marsiglia chiede 30 milioni, ma la trattativa sembra a buon punto. Come riferito dallo stesso Longoria, il Marsiglia dovrà cedere il giocatore il prima possibile, e in particolare entro il 30 giugno, per motivi di bilancio.