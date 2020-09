Longo è tornato all’Inter: ennesimo prestito in vista? Trattativa “lunga”

Condividi questo articolo

Samuele Longo

Longo, dallo scorso 1 settembre, è di nuovo in rosa all’Inter, ma per lui le porte nerazzurre sembrano essere ancora chiuse. Stavolta, a differenza di un anno fa, non c’è nemmeno la possibilità di fare una tournée, quindi andrà trovata una sistemazione: “Trivenetogoal” segnala come lo voglia di nuovo il Venezia.

SECONDA ESPERIENZA? – Samuele Longo nella stagione 2019-2020 si è diviso fra il Deportivo La Coruna, nella seconda divisione spagnola, e il Venezia. Arrivato ai lagunari a fine gennaio, ha collezionato diciassette presenze nella scorsa Serie B con quattro gol: tre consecutivi a febbraio e uno al Livorno a fine giugno. Gli arancioneroverdi si sono conquistati la salvezza all’ultima giornata, battendo 3-1 il Perugia nello scontro diretto, e quella è stata l’ultima partita di Longo. Ora, tornato all’Inter ma senza futuro in nerazzurro, il Venezia lo rivuole. Secondo “Trivenetogoal”, però, al momento la trattativa non è ancora vicina alla conclusione. L’attaccante classe ’92 ha ancora un anno di contratto e la sua posizione dovrà essere definita. La proposta del Venezia è comunque quella di ingaggiarlo con un contratto pluriennale, quindi lascerebbe l’Inter a titolo definitivo. Da capire se per Longo arriverà a breve la fine della sua lunghissima esperienza in nerazzurro, ricca di prestiti.

Fonte: Trivenetogoal.it – Dimitri Canello