Longhi: «Skriniar, che errore dell’Inter! C’è già l’accordo con il PSG»

La situazione Milan Skriniar resta, fra quelle extra-campo, una delle questioni più calde e spinose attualmente in casa Inter. Di questo ha parlato il giornalista Bruno Longhi sulle frequenze di Radio Sportiva, che ha sottolineato l’errore degli uomini mercato nerazzurri.

ERRORE DI VALUTAZIONE – Bruno Longhi non gira troppo intorno alla questione legata a Milan Skriniar e al suo mancato rinnovo (per ora) con l’Inter. Queste le sue parole a riguardo: «È una questione meramente economica che finirà per ritorcersi contro l’Inter. È chiaro che è stato un errore non venderlo in estate. Invece di chiedere la luna avrebbero dovuto accontentarsi di qualcosa meno. Si può fare a meno di tutti i giocatori, come ha dimostrato anche il Milan. Qui si è parlato di grande amore del capitano nei confronti della società, ma si sta ancora aspettando la sua decisione. Era meglio accontentarsi di 40 e portarli in cassa, piuttosto di perderlo a zero. Pare che ci sia già l’accordo con il PSG, ma il fatto che non sia ancora arrivata una risposta è perché i parigini se la stanno prendendo comoda».