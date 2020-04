Longhi: “Chiesa? Da vedere se attacco Inter si concretizza. Commisso…”

Chiesa è stato più volte accostato all’Inter, anche di recente, visto che la Juventus che poteva essere interessata in quel ruolo ha già preso Kulusevski. Il giornalista Bruno Longhi, ospite di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha messo però in contrapposizione le parole di Commisso, presidente della Fiorentina.

TRATTATIVA DAVVERO POSSIBILE? – Bruno Longhi pone dei dubbi sulle voci di calciomercato uscite negli ultimi giorni, visto che le dichiarazioni “ufficiali” dicono altro: «Che Federico Chiesa sia un giovane talento del nostro calcio, che ormai è già entrato in pianta stabile in Nazionale, è fuori di ogni dubbio. Le squadre che hanno voglia di rinforzarsi ulteriormente, e che hanno disponibilità economiche, cercano di rinforzarsi con questo tipo di calciatori, andando a prendere i migliori talenti italiani. L’attacco dell’Inter ci sta, ma bisogna vedere se può realizzarsi. Non dimentico le parole del presidente (della Fiorentina, ndr) Rocco Commisso, che ha più volte ribadito che la Fiorentina ripartirà da Chiesa. C’è uno scontro di dichiarazioni, dobbiamo vedere dove sia la verità. Mi pare che Commisso tutto quello che ha detto fin qui poi lo ha sempre rispettato: con lui si è sempre passati dalle parole ai fatti, vediamo cosa succederà adesso con Chiesa».