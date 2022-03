Longhi: «Bremer-Inter, tanti discorsi col Torino. Anche contropartita»

Bremer può diventare un difensore dell’Inter nella prossima stagione. Ne è convinto il giornalista Longhi, che a Microfono Aperto su Radio Sportiva parla di contatti in corso col Torino anche su una contropartita.

NOME FATTIBILE – Durante questa sosta per le nazionali si comincia a valutare il mercato della prossima stagione. Bruno Longhi fa il punto su un obiettivo in difesa: «Per quanto riguarda l’Inter e Gleison Bremer è una trattativa che può essere avviata. Ci sono tanti discorsi fra le due società, c’è anche l’ipotesi di un giocatore che potrebbe andare come contropartita al Torino. Ci sono tanti discorsi in essere da poter sviluppare».