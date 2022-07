Longari: «Sanchez, Marsiglia interesse reale ma situazione uguale all’Inter!»

Gianluigi Longari su Sportitalia ha parlato dell’interesse del Marsiglia per Alexis Sanchez. Il club francese, proprio come l’Inter, ha le mani legate per quanto riguarda il mercato in uscita.

DALLA FRANCIA – Longari parla del futuro dell’attaccante cileno che piace veramente ai francesi: «Il Marsiglia ha palesato questa settimana interesse per Alexis Sánchez a patto che uscirà uno dei quattro attaccanti presenti in rosa. A quel punto proporrà al giocare un’offerta tale da convincere lo stesso Sánchez a pretendere meno soldi dall’Inter per essere liberato con un anno di anticipo rispetto la scadenza del suo contratto (rescissione del contratto, ndr)».