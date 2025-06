Longari chiaro: «Con Pio Esposito, Inter può investire in altri ruoli!»

Gianluigi Longari ha spiegato come la permanenza di Francesco Pio Esposito incida sulle scelte future dell’Inter in materia di mercato in entrata. Di seguito le sue parole.

LA DECISIONE – L’Inter ha deciso di confermare Francesco Pio Esposito anche nella prossima stagione, escludendo qualsiasi ipotesi di prestito in Serie A. Tale convincimento è dettato dalle prestazioni effettuate dall’italiano nei suoi primi due match con la Prima Squadra, ma anche dalle prospettive di crescita enormi che il campano ha dimostrato di avere. Indubbiamente, tale scelte produce delle conseguenze sulla strategia che l’Inter adotterà nel calciomercato in entrata, in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Con un Pio che resta, vi è dunque un Rasmus Hojlund che si allontana.

Pio Esposito resta all’Inter! Longari spiega lo scenario in attacco

CAMBIAMENTO NETTO – A descrivere il mutamento della strategia in casa Inter – così come gli effetti che ciò produrrà sul futuro – è il giornalista Gianluigi Longari. L’esperto di calciomercato si è così espresso negli studi di Sportitalia: «La mancata cessione di Pio Esposito consente di spendere per altri ruoli. Qualora fosse uscito Pio, i nerazzurri avrebbero provato a fare Bonny+Hojlund. L’esborso economico che si era programmato di fare in attacco lo si potrà ora dirottare su altri ruoli».