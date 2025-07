Longari su Lookman: «Inter, si avvicina semaforo verde! Un fattore»

Gianluigi Longari si è pronunciato in merito alle ultime mosse dell’Inter nel mercato in entrata e in uscita, con particolare riferimento ai casi di Ademola Lookman e Giovanni Leoni.

LA SITUAZIONE – Gianluigi Longari si è così espresso dalle colonne di Sportitalia.it a proposito del mercato dell’Inter: «Si attende il via libera da parte della proprietà per incrementare l’offerta all’Atalanta per Ademola Lookman. Un semaforo verde che si avvicina soprattutto dopo che i milanesi avranno completato un’altra operazione in uscita dopo Stankovic, ovvero quella relativa a Tajon Buchanan. Il canadese torna al Villarreal a titolo definitivo per una cifra che tra parte fissa e bonus si avvicina ad altri 10 milioni di euro, con la prospettiva di mantenere anche una percentuale sulla futura rivendita dell’esterno. Il tesoretto si accresce, e potrebbe incrementarsi anche delle prossime cessioni programmate in viale della Liberazione, a partire da Taremi e passando per Palacios».

Longari sul dossier Leoni, altro grande obiettivo dell’Inter oltre a Lookman! DESIDERIO NERAZZURRO – Longari ha poi proseguito concentrandosi sul secondo desiderio di mercato dell’Inter, dopo Lookman: «L’altra priorità, come ormai noto, corrisponde al diciottenne Giovanni Leoni. Anche per il centrale del Parma è pronto un rilancio da parte dell’Inter, da predisporre però una volta che la questione Lookman sarà definita del tutto. Del resto, anche per il difensore l’alleato principale dei nerazzurri risiede nella volontà del diretto interessato, il cui rapporto con Chivu è talmente sviluppato da aver fatto esprimere il tecnico romeno spendendo esplicitamente il nome del suo ex difensore in Emilia nonostante i costi sostenuti di un’operazione che ad ogni modo l’Inter vuole fortemente concludere in maniera positiva».