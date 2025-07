Longari ribadisce: «Leoni obiettivo numero uno dell’Inter! Taremi, nuove speranze»

Gianluigi Longari ha effettuato un aggiornamento sulle strategie di mercato dell’Inter, ponendo l’accento sulla difesa e sull’attacco. Queste le sue parole.

CAPITOLO DIFESA – Gianluigi Longari si è così pronunciato dalle colonne di Sportitalia.it a proposito del mercato dell’Inter: «In difesa l’obiettivo numero uno è evidenziabile nel centrale del Parma Leoni, che palesa però la criticità di una domanda economica da parte dei ducali di una decina di milioni superiore rispetto ai 30 milioni che i milanesi avrebbero stanziato per il suo acquisto. Allo stesso modo si reitera l’interesse per Koni De Winter del Genoa che avevamo già provveduto a segnalare all’inizio del mese scorso».

IN USCITA – Longari ha poi proseguito: «Anche per questo motivo serviranno delle operazioni in uscita, che possano permettere di incamerare soldi freschi per i cartellini e, contestualmente, risparmiare soldi di ingaggio che potrebbero essere impiegati come risorsa utile per ristrutturare la squadra che verrà messa a disposizione di Cristian Chivu».

Longari sulle possibili novità in avanti per l’Inter

CAPITOLO ATTACCO – Longari ha così concluso: «Sono rinvigorite le speranze di riuscire a trovare una sistemazione per un Taremi sempre più in uscita. Il Besiktas è da tempo una delle squadre più concrete, e si continuerà a lavorare in questo senso. Una volta trovata una sistemazione per l’iraniano, i nerazzurri andranno alla ricerca di un profilo dalle caratteristiche diverse: un trequartista rapido che possa garantire inventiva e cambio di passo, due caratteristiche che l’ultima versione nerazzurra non aveva e per cui la dirigenza dei milanesi cercherà di attrezzarsi in vista della prossima stagione».