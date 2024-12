Longari: «Nico Paz, un’attesa. Inter potrebbe agire a gennaio!»

Gianluigi Longari ha lasciato aperta la possibilità che l’Inter agisca nel calciomercato invernale per sopperire ad alcune lacune difensive. Per quanto riguarda Nico Paz, la strada sembra tracciata.

IL COMMENTO – Così Gianluigi Longari in un editoriale pubblicato su Sportitalia.it: «L’Inter potrebbe diventare parte attiva delle prossime settimane, specie se le condizioni di Acerbi non dovessero dare le garanzie che hanno contraddistinto la sua affidabile e concreta esperienza con i milanesi prima della recente sequenza di infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. L’esperienza recente suggerirebbe di non toccare un meccanismo che sta funzionando a stagione in corso, ed è questo l’indirizzo che Ausilio e Baccin vorrebbero mantenere come linea guida. Tuttavia, l’anticipo con il quale è stata gestita la recente sessione estiva era figlio di un lavoro non fermatosi neanche nel momento in cui appariva silente ed immobile a livello di opinione pubblica».

Longari sull’interesse dell’Inter per Nico Paz

IL GIOIELLO – Longari ha poi proseguito le sue considerazioni, in materia di mercato, esprimendosi sulle prossime mosse dell’Inter per Nico Paz: «L’argentino, nel recente confronto diretto, ha confermato le ottime impressioni fornite nella prima porzione di campionato. Le caratteristiche sono esattamente quelle che andrebbero ad occupare una delle poche zone d’ombra dell’assortimento dei Campioni d’Italia: imprevedibilità e capacità di creare superiorità numerica. Insomma ciò che sarebbe potuto essere Gudmundsson, ma che poi non è stato».