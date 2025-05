Longari fa sperare: «Inter sarà protagonista sul mercato!» E su De Winter

Gianluigi Longari ha utilizzato parole molto importanti su quella che potrà essere la strategia dell’Inter in occasione della finestra estiva di mercato. Koni De Winter uno dei nomi sul taccuino dei nerazzurri.

LA CERTEZZA – L’Inter ha incassato circa 140 milioni di euro dall’eccellente percorso intrapreso in Champions League, il cui atto finale contro il PSG è in programma sabato 31 maggio. Sul punto si è pronunciato il giornalista Gianluigi Longari, che dalle colonne di Sportitalia.it ha espresso delle parole che fanno ben sperare i tifosi meneghini: «Il gruzzolo da quasi 140 milioni di euro, retaggio dell’esperienza nella massima competizione continentale, promette anche per l’allenatore dell’Inter di vivere un’estate da protagonisti sul mercato e senza patemi d’animo. A questo proposito, trovano conferme le voci riguardanti l’apprezzamento concreto del club milanese nei confronti del centrale difensivo del Genoa Koni De Winter. C’è anche la Premier League, dopo i sondaggi di gennaio del Milan».

Longari esalta Inzaghi, uno degli artefici dell’Inter finalista

L’ELOGIO – Longari ha poi proseguito pronunciandosi a favore del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, di cui viene sottolineato il lavoro svolto all’Inter. Di seguito le sue parole: «Il campo ha dato il suo responso, ed ha ancora una volta parlato in favore di Simone Inzaghi. Segno che le critiche preventive che avevano contraddistinto le ultime settimane, da Pasqua in poi, avevano sostanza che poco riguardava il lavoro del tecnico nerazzurro, capace di qualificarsi per la seconda volta nel giro di tre anni alla finale di Champions League. Chiaro che alzare o meno il trofeo farebbe tutta la differenza del Mondo, a livello di percezione mediatica nel nostro paese, ma è altrettanto evidente che in giro per il globo la pensino diversamente».