Longari aggiorna: «Calhanoglu, un’attesa! Su Stankovic una certezza per l’Inter»

Gianluigi Longari si è pronunciato sui temi più caldi del mercato dell’Inter, tanto in entrata quanto in uscita. Una la richiesta principale del tecnico Cristian Chivu.

LA SITUAZIONE – Gianluigi Longari si è così espresso dalle colonne di Sportitalia.it a proposito del mercato dell’Inter: «Troppo lontana la valutazione attribuita dal club turco al metronomo nerazzurro Hakan Calhanoglu, in relazione al valore di mercato di quello che è a tutti gli effetti uno dei migliori registi del panorama continentale. Un assunto che peraltro è quello su cui si fondano anche le esternazioni del tecnico della formazione turca Okan Buruk, che ha testualmente dichiarato che un calciatore di quel calibro va pagato una cifra importante per strapparlo a chi lo ha sotto contratto.

Nulla di fatto dunque, da vedere se definitivo o con la prospettiva di un rilancio che possa quantomeno avvicinare le richieste nerazzurre».

CAPITOLO SERBO – Longari ha poi proseguito: «L’Inter ha intanto intrattenuto una fitta rete di incontri nelle ultime ore, principalmente riguardanti le uscite: su tutte quella di Stankovic che continua ad essere nel mirino del Club Bruges come prima scelta per la mediana a prescindere dalle evoluzioni del caso Jashari con il Milan. Il figlio d’arte è stato l’unico argomento di discussione con le alte sfere dirigenziali del club belga, senza prospettive di inserimento in trattative più elaborate ed al momento inesistenti».

Longari sul principale obiettivo dell’Inter in entrata

LA CONVINZIONE – Longari ha così concluso riferendosi al grande obiettivo dell’Inter in estate: «Per la difesa fari sempre accesi su Leoni, unica vera richiesta di Chivu sul mercato anche senza cessioni a finanziare l’offerta. Marotta ed Ausilio cercheranno di accontentarlo».