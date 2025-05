Longari fa ben sperare: «Calciomercato Inter, non più morigeratezza!»

Gianluigi Longari ha fatto il punto sulle strategie di calciomercato dell’Inter. Le sue parole non fanno altro che aumentare la fiducia dei tifosi nerazzurri circa l’importanza degli innesti che verranno fatti in estate.

IL PIANO – Gianluigi Longari si è così espresso dalle colonne di Sportitalia.it in merito ai piani di calciomercato dell’Inter: «Decisamente lineari sono le strategie dell’Inter, che non lesinerà sforzi economici anche di primo livello dopo un paio di sessioni di mercato consecutive vissute con pazienza e morigeratezza. Scelte illuminate, peraltro, perché al di là degli strali dei tifosi sui social network il risultato prodotto è stato quello di lottarsi punto a punto la conquista del Campionato e di prendere ancora una volta parte alla finale di Champions League dopo quella di due anni fa».

GLI INCASSI – Longari ha poi proseguito: «Un cammino europeo che fa sorridere la proprietà, specie in previsione degli ulteriori incassi correlati alla partecipazione ed all’eventuale cammino nel Mondiale per club di giugno, e che ripagherà Simone Inzaghi in estate delle difficoltà economiche che avevano contraddistinto il suo passato recente da tecnico dell’Inter».

Longari e i nomi su cui si sta maggiormente concentrando l’attenzione dell’Inter

LA CERTEZZA – Longari ha successivamente ribadito la scelta dell’Inter in merito all’esterno acquistato in prestito in estate: «Zalewski verrà trattenuto, aggiungendo un primo jolly utile per più di una posizione. Cioè quella di vice quinto su ambo i lati del campo, ed all’occorrenza anche di mezz’ala dalle caratteristiche differenti rispetto a quelle attualmente in organico».

LO SCENARIO – Longari ha così concluso: «Il gioiello della Dinamo Zagabria Sucic è un affare già concluso in vista del Mondiale per Club, competizione per la quale Ausilio e Marotta stanno pianificando di aggiungere alla rosa nerazzurra anche l’esterno Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia. Chi lo conosce bene non ha dubbi rispetto alla sua attitudine tecnica ed adattabilità allo stile di calcio proposto da Inzaghi. Per chiudere il cerchio ci sono da limare dettagli economici tra le due società che vadano a fare il paio con l’accordo di massima che i nerazzurri già da tempo hanno trovato con il brasiliano ed il suo entourage».