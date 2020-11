Locatelli, Sassuolo-Inter spartiacque per il futuro: il mercato entra nel vivo

Condividi questo articolo

Manuel Locatelli of Sassuolo italian soccer Serie A season 2019/2020 – Photo credit Vincenzo Izzo – Dreamstime.com

Locatelli è uno dei migliori talenti della sua generazione. Anche per questo sul centrocampista azzurro a breve si scatenerà un’asta di mercato. Sassuolo-Inter di oggi sarà l’occasione giusta per vedere da vicino cosa è in grado di fare in mezzo al campo, per poi magari (ri)parlarne nel post-partita per il 2021

TALENTO (NERO)VERDE – Quando si sente parlare di Manuel Locatelli quasi ci si dimentica che è “solo” un classe ’98. Gli anni compiuti sono 22, che diventeranno 23 a gennaio. Eppure del centrocampista del Sassuolo si parla da almeno cinque anni. Complice il primo triennio al Milan, che l’ha lanciato dopo la crescita nel proprio settore giovanile. E poi quello attuale al Sassuolo. L’arrivo di Roberto De Zerbi in panchina ha trasformando Locatelli, che è diventato un perno della formazione neroverde e non solo. Oggi il numero 73 del Sassuolo è anche nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini, che di non lascerà così facilmente nel ruolo di capitano dell’Under-21. L’investimento lungimirante fatto dal Sassuolo nell’estate 2018 porterà nelle proprie casse una bella plusvalenza. Senza alcun dubbio nel 2021, dopo l’Europeo (se ne farà parte).

INTER ATTENTA – Su Locatelli da tempo hanno messo gli occhi tutte le grandi squadre di Serie A. Non c’è una squadra che non sia interessata alle sue prestazioni sportive. Piace anche all’estero, però. Tra le società più attente all’evoluzione tecnico-tattica del classe ’98 lecchese c’è l’Inter, che ha già intavolato più di un discorso con gli amici del Sassuolo. Il problema? Ovviamente è di natura economica dopo la crisi causata dal Coronavirus. La cifra richiesta dal Sassuolo ora è alta per tutti (vedi esclusiva Inter-News.it). Oggi a Reggio Emilia in Sassuolo-Inter (vedi probabili formazioni, ndr) gli uomini mercato della società nerazzurra monitoreranno da vicino Locatelli. L’occasione sarà utile per riprendere alcuni discorsi iniziati mesi fa, anche se sarà difficile opzionare in anticipo il ragazzo. Il Sassuolo vuole giocare al rialzo, giustamente. E allora dovrà temporeggiare.