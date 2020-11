Locatelli piace all’Inter e a mezza Serie A ma il problema Ã¨ la valutazione

Locatelli piace all’Inter e a mezza Serie A ma il problema è la valutazione

Manuel Locatelli Italia

Locatelli è uno dei giocatori che più si sta mettendo in mostra al Sassuolo. L’Inter segue da tempo il calciatore ma non è l’unica squadra in Serie A, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, il vero problema ad oggi resta comunque la valutazione del club nero-verde.

UN PROBLEMA – Locatelli già la scorsa stagione si era messo in mostra al Sassuolo con prestazioni sempre più crescendo, fino alla conferma, in questa stagione sempre sotto la guida del tecnico Roberto De Zerbi. Il giovane centrocampista prodotto della Primavera del Milan piace da tempo all’Inter, ma anche alla Juventus e “ultima” su tutti la Roma. Il club giallorosso sarebbe interessato nel caso in cui dovesse partire Amadou Diawara. Il problema principale però, resta la valutazione del Sassuolo, o per meglio dire la formula con il quale intende cederlo. Partendo dal presupposto che per il club nero-verde il giovane centrocampista, già in ottica Nazionale (vedi articolo), resta comunque incedibile. Proprio per questo motivo la valutazione che ne fa è di ben quaranta milioni di euro, e di certo non dilazionati in più anni (come nel caso di Stefano Sensi). Ad oggi l’affare risulta praticamente impossibile soprattutto in questo momento di difficoltà economica anche per i top club del campionato.